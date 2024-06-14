На фронте возросло количество боестолкновений, потерь территорий и позиций не допущено – Генштаб

В течение пятницы, 14 июня, по всем направлениям фронта произошло 81 боевое столкновение Вооруженных сил Украины с российскими оккупационными войсками. Наши Силы обороны продолжают противодействовать попыткам противника продвинуться вглубь территории Украины и направляют свои усилия на срыв выполнения россиянами планов наступления. Самая горячая ситуация на Покровском направлении.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00. Там отметили, что агрессор пытается использовать на фронте свое преимущество в живой силе, технике и поддержке с воздуха.

"Несмотря на интенсивное вражеское давление, украинские воины дали врагу жесткий и эффективный отпор", – сказано в сообщении.

За сутки Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили 15 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО, три артиллерийских средства, два состава боеприпасов и еще один важный объект противника.

Враг тем временем продолжал терроризировать мирное население и бить по позициям Сил обороны. Россияне нанесли по территории Украины шесть ракетных ударов с применением 17 ракет. Кроме того, было зафиксировано 38 авиаударов с использованием 57 КАБов, более 3000 обстрелов с использованием различных типов оружия, а также оккупанты применили 490 дронов-камикадзе.

На Харьковском направлении российские оккупанты три раза при поддержке авиации пытались штурмовать позиции наших подразделений в районах Волчанска и Тихого. Все вражеские атаки отражены.

На Купянском направлении произошло 10 боевых столкновений с оккупантами. Враг пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Песчаное. Недалеко от Синьковки все штурмы врага отражены, в районах Петропавловки и Песчаного еще продолжаются бои.

На Лиманском направлении за сутки российские войска 9 раз атаковали наши позиции в районах Грековки, Тернов и Невского. Ситуация контролируемая – четыре боестолкновения завершились, а пять – еще продолжаются.

На Краматорском направлении активность противника в районе Андреевки успеха не имела.

На Покровском направлении враг также интенсивно атакует украинских защитников. Там агрессор совершил 29 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районе Новоалександровки, Сокола и Новопокровского. 17 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще 12 боестолкновений продолжаются.

"Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, сегодня потери агрессора на данном направлении составили 263 человека убитыми и ранеными. К тому же, несколько оккупантов сдались в плен. Уничтожены один танк, три артиллерийских системы, восемь автомобилей и пять боевых бронированных машин. Кроме того, два автомобиля, пять ББМ, два танка и три вражеских орудия были повреждены", – сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении за сутки произошло 20 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили 16 атак противника, 4 еще продолжаются.

"На других направлениях без особых изменений – враг успеха не имел, потерь наших территорий и позиций не допущено", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 19:00 за прошедшие сутки произошла 71 атака российских оккупантов на позиции украинских войск по всей линии фронта. Наши защитники продолжали вести интенсивные бои с захватчиками.

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