Продолжается 841 день широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. С начала суток больше всего боев произошло на Покровском направлении. В то же время оккупанты также не оставляют попыток прорвать нашу оборону на Купянском и Кураховском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в строительстве 14 июня 2024 года по состоянию на 19:00. Отмечается, что количество боевых столкновений по всей линии фронта увеличилось до 71.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении количество боевых столкновений выросло до девяти. восемь атак наши воины успешно отбили, еще одна – продолжается в районе Песчаного.

На Лиманском направлении российские оккупанты также активны. Количество боевых столкновений здесь уже семь. Враг и дальше оказывает давление на нашу оборону в районах Грековки и Невского – продолжаются два боестолкновения.

На Северском направлении за день отражены три попытки захватчиков улучшить тактическое положение вблизи Роздоловки.

В Покровском направлении ситуация остается напряженной. С начала суток здесь насчитывается уже 24 боевых столкновения. 14 атак наши воины отбили, десять – еще продолжаются. Боевые действия сейчас ведутся в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Сокола и Новопокровского.

На Кураховском направлении сегодня очень жарко. Общее количество атак здесь возросло до 15. Силы обороны Украины успешно отразили 12 штурмовых действий российских захватчиков. У Красногоровки и Константиновки враг не оставляет надежды улучшить тактическое положение. Действует при поддержке бронированной техники. Страдает. За сегодняшний день, предварительно, наши воины уже ранили 60 и ликвидировали 36 окупантов. Уничтожены два вражеских танка, боевая бронированная машина, два автомобиля и наземная станция управления БпЛА. Повреждены три автомобиля и четыре танка противника.

На остальных направлениях – без особых изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме подчеркнули, что наступление российских войск на севере Харьковщины больше не является стратегически опасным. Оккупанты захватили лишь небольшую полосу территории вдоль своей границы, понеся на этом участке огромные потери.

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