'Украинская армия их остановила': в США не считают российское наступление на Харьковщине стратегически опасным

В администрации американского президента Джо Байдена подчеркнули, что наступление российских войск на севере Харьковщины по состоянию на данный момент не является стратегически опасным. Оккупанты захватили лишь небольшую полосу территории вдоль своей границы, понеся на этом участке огромные потери.

Как отметил заместитель советника Белого дома по вопросам национальной безопасности США Джонатан Файнер, захват этих территорий не является "стратегически важным с точки зрения общего течения войны в Украине", передает "Голос Америки".

"России удалось захватить узкую полосу территории в основном вдоль своей границы, которую мы не считаем – и я не думаю, что Украина считает – стратегически важной с точки зрения общей траектории войны. Они вложили огромные ресурсы в попытки захватить эту территорию, они заплатили за это огромную цену", – добавил чиновник.

Он сказал, что Силам обороны Украины удалось остановить это наступление армии РФ. Теперь очень важна доставка на фронт необходимой военной помощи от Запада. Особенно важны средства ПВО и боеприпасы.

"В основном, на этом этапе их остановила украинская армия, знаете, всего в нескольких километрах от границы с Россией", – добавил Файнер.

Представитель Белого дома отметил, что Россия, несмотря на огромные потери в технике и живой силе, не показывает реального стремления к окончанию войны "на условиях, которые были бы приемлемы для международного сообщества или Украины".

"Если бы вы сказали два года назад, что через два с половиной года этого конфликта Россия и Украина все еще будут воевать на более-менее той же территории, где они воевали с 2014 по 2022 год, я думаю, люди считали бы это огромным провалом, учитывая амбиции России по поводу этой войны", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах Америки раскритиковали Китай за решение не принимать участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии из-за того, что на мероприятие не пригласили россиян. Там подчеркнули, что участие Пекина было бы полезным.

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