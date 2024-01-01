Горнолыжный курорт Драгобрат посетили сотрудники ТЦК. Фото и видео

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В поисках потенциальных призывников сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки посещают самые неожиданные места.

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1 января они приехали на горнолыжный курорт "Драгобрат" и пообщались с отдыхающими там мужчинами призывного возраста. Соответствующие фото и видео появились в сети.

На опубликованных кадрах видно, как мужчины в военных униформах общаются со сноубордистами, отдыхающими на "Драгобрате".

Напомним, ранее спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире OBOZ.UA пояснил, что сотрудники ТЦК имеют право раздавать повестки во всех общественных местах.

"Это может быть улица, блокпост, территория вблизи торгового центра или в самом торговом центре, в заведениях общепита и т.д. То есть все, что принадлежит к общественным местам", – отметил он.

Также Фитьо напомнил о том, что мужчины в Украине должны стоять на военном учете. Военнообязанные имеют не только права, но и обязанности, подчеркнул он.

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