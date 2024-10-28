УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

На Харьковщине будут судить молодого человека, который поджег авто военнослужащего: "работу" нашел в Telegram. Фото

Дарья Дурова
War
2 минуты
681
На Харьковщине будут судить молодого человека, который поджег авто военнослужащего: 'работу' нашел в Telegram. Фото

Летом 2024 года в Харькове 19-летний парень из села Ударное Харьковского района поджег машину украинского военнослужащего. Теперь он предстанет перед судом; нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

Видео дня

Областная прокуратура сообщила, что обвинение касается ч. 1-1 ст. ч. 2 ст. 194 УК Украины (препятствования законной деятельности ВСУ в особый период и умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога). Прокуроры уже отправили обвинительный акт в Ленинский районный суд города Харькова, который будет рассматривать дело.

Подозреваемый 19-летний житель Ударного

Следователи установили, что в июле 2024 житель Харьковского района нашел "работу", касающуюся поджога авто украинских военных, через Telegram.

Заказчик обещал 40 тысяч гривен за поджог одного автомобиля, и фигурант согласился.

После этого молодой человек приехал в Харьков и заселился в гостиницу. Ночью 26 июля 2024 года на улице Чеботарской в ​​Холодногорском районе облцентра он с помощью бутылки с легковоспламеняющейся смесью поджег Land Rover, принадлежащий воину Сил обороны.

Машина выгорела дотла. Свою "работу" фигурант снимал на собственный телефон.

Авто сгорело полностью
Внедорожник военнослужащего после поджога

Правоохранители оперативно задержали преступника. "По предварительным данным, Telegram-каналы, где размещаются подобные объявления, контролируются российскими спецслужбами", – указали прокуроры.

В Харькове летом сожгли Land Rover украинского воина

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на начало октября в разных регионах Украины поджигатели повредили около 300 автомобилей воинов Сил обороны, правоохранители зафиксировали 266 поджогов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!