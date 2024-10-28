На Харьковщине будут судить молодого человека, который поджег авто военнослужащего: 'работу' нашел в Telegram. Фото

Летом 2024 года в Харькове 19-летний парень из села Ударное Харьковского района поджег машину украинского военнослужащего. Теперь он предстанет перед судом; нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.

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Областная прокуратура сообщила, что обвинение касается ч. 1-1 ст. ч. 2 ст. 194 УК Украины (препятствования законной деятельности ВСУ в особый период и умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога). Прокуроры уже отправили обвинительный акт в Ленинский районный суд города Харькова, который будет рассматривать дело.

Следователи установили, что в июле 2024 житель Харьковского района нашел "работу", касающуюся поджога авто украинских военных, через Telegram.

Заказчик обещал 40 тысяч гривен за поджог одного автомобиля, и фигурант согласился.

После этого молодой человек приехал в Харьков и заселился в гостиницу. Ночью 26 июля 2024 года на улице Чеботарской в ​​Холодногорском районе облцентра он с помощью бутылки с легковоспламеняющейся смесью поджег Land Rover, принадлежащий воину Сил обороны.

Машина выгорела дотла. Свою "работу" фигурант снимал на собственный телефон.

Правоохранители оперативно задержали преступника. "По предварительным данным, Telegram-каналы, где размещаются подобные объявления, контролируются российскими спецслужбами", – указали прокуроры.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на начало октября в разных регионах Украины поджигатели повредили около 300 автомобилей воинов Сил обороны, правоохранители зафиксировали 266 поджогов.

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