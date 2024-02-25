На Харьковщине двое молодых мужчин погибли, подорвавшись на мине

В Харьковской области от подрыва на мине погибли двое гражданских мужчин 32 и 19 лет. Трагедия произошла 25 февраля возле населенного пункта Большие Проходы.

Личности жертв установлены. Оба – жители поселка Слатино. Об этом сообщил в своем канале в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его данным, взрыв прогремел около 16:00 воскресенья. Спасти мужчин не удалось.

Синегубов предупредил, что в регионе повышенная минная опасность.

"В очередной раз подчеркиваем: если вы нашли взрывоопасный предмет, ни в коем случае не трогайте его и отойдите на безопасное расстояние как можно дальше. Звоните по номеру 101 или 102. Также предупредите окружающих и дождитесь приезда хотя бы одной из оперативных групп", – напомнил чиновник правила безопасности.

Как писал OBOZ.UA:

– В Украине разработчики с кластера для развития военных технологий Brave1 создают инновационную технологию разминирования с искусственным интеллектом. Она позволит быстрее идентифицировать взрывоопасные предметы и их обломки, которыми из-за войны всеянная украинская земля.

– Также в нашей стране вводится единая унифицированная процедура сертификации операторов противоминной деятельности.

– В начале февраля 2024 года СБУ разоблачила жителя Купянского района Харьковщны. Подозреваемый агроном во время российской временной оккупации помогал захватчикам минировать поля.

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