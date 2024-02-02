В Украине планируется ввести сертификацию операторов противоминной деятельности: что это значит

В Украине вводится единая унифицированная процедура сертификации операторов противоминной деятельности (ПМД). Соответствующее решение о запуске экспериментального проекта Кабинет министров принял на заседании 2 февраля 2024 года.

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Об этом сообщается на сайте министерства экономики Украины. Проект рассчитан на два года.

"Для ускорения очистки и разминирования территории Украины мы должны оптимизировать каждую составляющую всего комплекса противоминной деятельности. Сертификация операторов противоминной деятельности – одно из очень важных направлений. Украина заинтересована в привлечении как можно большего количества операторов – и иностранных, и отечественных", – отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, это ускорит очистку территории, а также создаст условия для здоровой конкуренции, формирование рыночных цен на услуги по разминированию и в итоге экономии средств, запуск экспериментального проекта позволяет сделать процесс сертификации унифицированным и более понятным для операторов, уменьшить бюрократию и установить четкие правила для всех участников процесса. станет более доступной для предприятий и организаций, желающих работать в сфере противоминной деятельности.

Порядок реализации экспериментального проекта был разработан Министерством экономики с привлечением к обработке и обсуждению других касающихся министерств и ведомств, в частности Минобороны, ГСЧС, ГОСТ, неправительственных операторов, украинских и иностранных экспертов в сфере ПМД. Проект рассчитан на два года.

"Ключевое – мы приводим к единому знаменателю подходы к сертификации для всех центров по сертификации. До сегодняшнего дня подходы в центрах Минобороны и, например, ГСЧС отличались. Теперь оператор, обращаясь к любому центру сертификации, должен будет подавать единый набор документов, проходить единые процедуры и т. д. Второй важный момент – сертификация четко поделена на три этапа – каждый со своими требованиями, процедурами, сроками их прохождения. , и в принципе имеем конечную цель максимально цифровизировать процессы сертификации", – рассказал заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

Согласно Порядку реализации экспериментального проекта предусматривается, в частности, введение единых сроков действия сертификатов (3 года – первичные сертификаты, 5 лет – продлены). Определены исключительные основания прекращения или приостановки действия сертификата.

Согласно Порядку, сертификация правительственных операторов ПМД осуществляется безвозмездно. Также безвозмездно будут сертифицироваться неправительственные неприбыльные предприятия, учреждения и организации, внесенные в соответствующий Реестр, но только в случае, если ПМД отвечает их уставным целям.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы облегчить, а главное, обезопасить работу саперов, в Украине создали первую отечественную машину для подготовки почвы к разминированию. Пока она уже готова к серийному производству.

Япония пообещала, что поможет Украине разминировать территории, освобожденные украинскими защитниками от российских кафиров. Также государства договорились сотрудничать по восстановлению этих территорий.

Украина и Хорватия также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования. Ее конечной целью является очищение территории Украины от мин и обеспечение безопасности украинцев.

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