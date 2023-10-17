Япония поможет Украине разминировать поля на освобожденных территориях: подробности

Япония пообещала, что поможет Украине разминировать территории, освобожденные украинскими защитниками от российских оккупантов. Также государства договорились сотрудничать в вопросах восстановления этих территорий.

Об этом сообщила пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия Украины в понедельник, 16 октября. Как отмечается, представители ведомства провели переговоры с делегацией Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Вице-президент агентства Наоки Андо заверил украинских чиновников в поддержке со стороны правительства Японии. В частности, как он отметил, это будет касаться гуманитарного разминирования и восстановления агросектора.

Заместитель главы ведомства Денис Башлык подчеркнул, что украинские агропредприниматели сталкиваются с множеством проблем из-за полномасштабного российского вторжения в Украина. Одна из основных проблем – заминированные поля.

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Он отметил, что в проекте госбюджета на следующий год предусмотрено 2 млрд грн на компенсацию расходов по разминированию для сельскохозяйственных предпринимателей.

В пресс-службе Минагрополитики напомнили, что Украина и Япония создали рабочую группу по восстановлению сельскохозяйственного сектора нашего государства. Как отмечается, ее члены будут делиться опытом для восстановления сектора с использованием японских технологий и при возможном участии в этих процессах японских частных компаний.

Как сообщал OBOZ.UA, Япония передаст Украине 24 крана для разминирования прифронтовых и деоккупированных территорий. Также наше государство уже получило от страны макрофинансовую помощь на сумму 2,1 миллиарда долларов.

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