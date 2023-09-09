Япония проявила заинтересованность в установлении долгосрочных отношений сотрудничества с Украиной. Так, наше государство уже получило от Японии макрофинансовую помощь на сумму 2,1 миллиарда долларов и планируется продолжение сотрудничества.

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Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем официальном Telegram-канале. Он также сообщил, что Япония передаст Украине 24 крана для разминирования территорий.

В ходе официальной встречи с министром иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши и представителями ведущих японских компаний 9 сентября в Киеве стороны обсудили перспективы взаимодействия в восстановлении жилья, в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, в поддержке малого и среднего бизнеса и в гуманитарном разминировании.

"Создаем благоприятный бизнес-климат для привлечения инвестиций. Рассчитываем, что японские компании станут резидентами Дія.City – пространства, которое дает уникальные правовые и налоговые преимущества", – написал Шмигаль.

Премьер-министр поблагодарил Японию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за финансовую и гуманитарную поддержку и за санкции против России.

В свою очередь, Йошимаса Хаяши отметил, что Япония и дальше будет поддерживать Украину, будет усиливать антироссийские санкции и помогать нашему государству в прохождении зимы.

"Также Япония передаст Украине 24 крана для гуманитарного разминирования", – отметил премьер.

В то же время, предприниматели из Японии представили конкретные инициативы сотрудничества, в частности, в областях связи, инфраструктуры и медицины.

Ранее сообщалось, что Литва объявила о новой помощи для Сил обороны Украины, борющихся с полномасштабным вторжением России. Страна передала украинской армии полтора миллиона боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена, вероятнее всего, отправит Силам обороны Украины ракеты большой дальности ATACMS для оказания помощи в борьбе с российским полномасштабным вторжением. В Белом доме якобы уже близки к принятию такого решения.

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