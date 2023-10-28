Готова к серийному производству: что известно о первой отечественной машине для подготовки почвы к разминированию. Фото

Из-за российской войны Украина остается самой заминированной страной в мире. Саперы непрерывно проводят разминирование освобожденных от врага территорий, отыскивая и ликвидируя российские снаряды. Для этого они используют спецтехнику. Чтобы облегчить, а главное, обезопасить работу саперов, в Украине была создана первая отечественная машина для подготовки почвы к разминированию. Она уже готова к серийному производству.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Telegram. Машину уже презентовали на Харьковщине, где ее и разработали (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, она получила сертификат соответствия. По сути он и позволяет наладить ее производство.

"Техника проста в производстве, пользовании, обслуживании и ремонте. Имеет автоматический пульт управления, гарантирующий безопасность пиротехников во время работ", – проинформировали в МВД.

Известно, что первую модель получили спасатели Межрегионального центра гуманитарного разминирования и реагирования.

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Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 октября при очистке полевой дороги под рабочим валом механизированной машины разминирования взорвались мины.

– Япония пообещала, что поможет Украине разминировать территории, освобожденные украинскими защитниками от российских кафиров. Также государства договорились сотрудничать по восстановлению этих территорий.

– Украина и Хорватия также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования. Ее конечной целью является очищение территории Украины от мин и обеспечение безопасности украинцев.

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