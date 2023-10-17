Спасают жизни саперам: в ГСЧС показали машины механизированного разминирования за работой. Фото

Из-за боевых действий Украина остается наиболее заминированной страной в мире. Каждый день наши саперы проводят разминирование освобожденных от врага территорий, ища и ликвидируя российские снаряды. Во вторник, 17 октября, во время очистке полевой дороги под рабочим валом механизированной машины разминирования взорвались мины.

Предварительно, это были две противотанковые мины. Благодаря тому, что саперы использовали современную технику для разминирования, среди личного состава раненых нет. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сама машина для разминирования получила незначительные повреждения. После того, как их устранят, она снова сможет работать.

"Машины механизированного разминирования спасают жизни саперам ГСЧС. Эти машины позволяют саперам ГСЧС работать быстрее, а главное – безопаснее", – сказано в сообщении.

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Сейчас у ГСЧС уже 15 таких машин, которые ежедневно работают в деоккупированных районах и уже помогли саперам обследовать и разминировать почти 300 га территории.

"Машины механизированного разминирования – техника, в которой прежде всего нуждаются саперы ГСЧС. Ведь она спасает жизни не только мирного населения, но и пиротехников", – отметили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Япония пообещала, что поможет Украине разминировать территории, освобожденные украинскими защитниками от российских оккупантов. Также государства договорились сотрудничать в вопросах восстановления этих территорий.

– Украина и Хорватия также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования. Его конечной целью является очищение территории Украины от мин и обеспечение безопасности украинцев.

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