На Харьковщине мужчина подорвался на российской мине ''Лепесток'': что известно о его состоянии

В селе Снежковка Изюмского района на Харьковщине 9 апреля гражданский подорвался на российской мине "Лепесток". Мужчина выжил и находится в больнице.

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У него диагностировали осколочные ранения разной степени тяжести. Об этом на своей станице в Facebook сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Взрывоопасный предмет находился на территории частного домовладения. Мужчина пошел на свой огород, там и прогремел взрыв.

Пострадавшему – 37 лет. Медики оказывают пациенту всю необходимую помощь.

Спасатели призвали украинцев быть внимательными и осторожными. По территориям, которые еще не проверили саперы, передвигаться нельзя. Подозрительные и незнакомые предметы трогать опасно. О них необходимо сообщить в ГСЧС или Нацполицию по телефонах 101, 102 или 112.

Добавим, что фугасная мина (ПФМ-1) типа "Лепесток" является противопехотным оружием, произведенным в СССР. Она запрещена конвенцией ООН, так как несет опасность гражданским лицам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее вблизи Макарова Киевской области во время выполнения полевых работ на противотанковой мине подорвался трактор. В результате взрыва водитель техники получил легкие травмы.

– В Херсонской области во время работы в поле погиб 65-летний мужчина. Он наткнулся на взрывчатку, которую оставили после себя российские оккупационные войска.

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