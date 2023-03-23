На Херсонщине мужчина подорвался на российской взрывчатке во время полевых работ

В среду, 22 марта, в Херсонской области во время полевых работ погиб 65-летний мужчина. Он наткнулся на взрывчатку, которую оставили после себя российские оккупационные войска.

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Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в Telegram. Трагедия произошла недалеко от села Червоное в Бериславском районе, которое раньше находилось под российской оккупацией.

Мирный житель подорвался на взрывчатке армии РФ. Он получил тяжелые травмы и скончался на месте.

"Жители Херсонщины, еще раз призываем, – строго соблюдайте элементарные правила минной безопасности. Не стоит посещать места, которые еще не обследовали взрывотехники. Это может стоить вам здоровья или жизни", – подчеркнули в ОВА.

Ранее в Херсонской области на российской мини подорвались двое мирных жителей, которые обрабатывали свое поле. От полученных травм они погибли на месте происшествия.

Кроме того, в Херсоне рядом с речным портом на растяжку попал 63-летний мужчина. Это произошло возле его дачи. Украинец выжил и попал в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Херсонской области местный житель подорвался на мине, оставшейся на украинской земле от российских оккупантов. ЧП произошло утром 20 марта возле села Малая Александровка.

– В тот же день вблизи Станислава Херсонской области на российской мине подорвался 18-летний парень. В результате полученных травм он погиб на месте.

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