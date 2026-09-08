На Харьковщине несколько часов непрерывно звучит тревога: в ГВА рассказали, что произошло

Во вторник, 8 сентября, в Харьковской области возникли локальные проблемы с системой оповещения о воздушной тревоге. В Дергачах и Безруках Харьковского района сирена непрерывно звучит уже в течение нескольких часов.

Видео дня

Причиной этого стал взлом серверов, отвечающих за работу системы оповещения. Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

"В настоящее время специалисты прилагают все усилия для восстановления нормальной работы системы и устранения технической неисправности", – написал он.

Задоренко призвал жителей города и села с пониманием отнестись к ситуации.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине изменили систему реагирования на российские воздушные атаки. В частности, введены два уровня угрозы – желтый и красный, а звуковые сигналы воздушной тревоги будут дифференцированы в зависимости от степени опасности.

При этом повторный запуск сирены для обозначения отбоя уже отменили – сейчас сирена звучит только в начале воздушной тревоги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!