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На Харьковщине несколько часов непрерывно звучит тревога: в ГВА рассказали, что произошло

София Закревская
War
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Система оповещения. Иллюстративное фото
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Во вторник, 8 сентября, в Харьковской области возникли локальные проблемы с системой оповещения о воздушной тревоге. В Дергачах и Безруках Харьковского района сирена непрерывно звучит уже в течение нескольких часов.

Причиной этого стал взлом серверов, отвечающих за работу системы оповещения. Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

"В настоящее время специалисты прилагают все усилия для восстановления нормальной работы системы и устранения технической неисправности", – написал он.

Задоренко призвал жителей города и села с пониманием отнестись к ситуации.

Дергачи и Безруки на карте.
Скриншот сообщения Вячеслава Задоренко в Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине изменили систему реагирования на российские воздушные атаки. В частности, введены два уровня угрозы – желтый и красный, а звуковые сигналы воздушной тревоги будут дифференцированы в зависимости от степени опасности.

При этом повторный запуск сирены для обозначения отбоя уже отменили – сейчас сирена звучит только в начале воздушной тревоги.

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