На Харьковщине оккупанты нанесли удар по железнодорожной станции, ранена проводница. Фото

Российские оккупационные войска ночью 1 августа нанесли ракетный удар по одной из станций железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области. В результате атаки проводница получила осколочные ранения головы.

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Пострадавшей работнице оказали первую медицинскую помощь, от госпитализации она отказалась. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Укрзалізниці".

Ударом по железной дороге повреждены два локомотива, грузовые и пассажирские вагоны. Также есть разрушение путей и средств электроснабжения.

В графики движения пригородных поездов были внесены точечные изменения, поезда дальнего сообщения продолжили движение с использованием резервных тепловозов.

Напомним, что в ночь на 1 августа Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и "Шахедами". Силы ПВО сбили все семь дронов-камикадзе.

По данным Харьковской ОВА, баллистикой враг попал по городу Изюм. Удар был около 00:15 в четверг, в результате пострадала женщина 58 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля Россия дважды ударила ракетами по Слободскому району Харькова. В результате обстрела повреждено транспортное предприятие.

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