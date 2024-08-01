Силы ПВО сбили все семь 'Шахедов', которыми Россия ночью атаковала Украину

Страна-агрессор Россия в ночь на 1 августа ударила по Украине баллистикой. Также враг запускал дроны-камикадзе типа Shahed-131/136 – все семь таких целей защитники неба сбили.

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Детали по поводу поражения ракетами ныне неизвестны. Об отражении атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что оккупанты ударили баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области РФ и временно оккупированного Крыма. Беспилотники они запускали из мыса Чауда (Крым) и российского Курска.

"Радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение семи "Шахедов". Все сбиты противовоздушной обороной на Киевщине, Полтавщине, Херсонщине и Днепропетровщине", – уточнил Олещук.

Один вражеский БПЛА защитники из воздушного командования "Восток" ночью сбили в небе над Днепропетровской областью.

На Киевщине в результате падения обломков сбитых целей пострадали два человека, повреждены частные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 31 июля Россия совершила одну из самых массовых дроновых атак, запустив по Украине 89 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили их все, а также ракету Х-59.

Во время этого воздушного нападения оккупанты осуществляли пуски ударных БПЛА без боевой части. В ГУР отметили, что такими отвлекающими целями враг пытался истощить и разведать нашу противовоздушную оборону.

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