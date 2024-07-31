Силы ПВО сбили все 89 'Шахедов', которые РФ запустила по Украине: это была одна из самых массовых атак

В ночь на 31 июля российские оккупационные войска запустили против Украины 89 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Все воздушные цели обезвредили защитники украинского неба.

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О результатах работы украинской ПВО сообщил в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он отметил, что это была одна из самых массированных атак ударных БПЛА Shahed-131/136. Такое же количество ударных дронов враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года.

По словам Олещука, оккупанты запускали воздушные средства поражения из районов Ейска, Сещи, Курска, Приморско-Ахтарска.

"Из 89 ударных БпЛА Shahed-131/136, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных сил, сбиты все 89", – подчеркнул командующий ВС ВСУ.

В отражении атаки приняли участие мобильные огневые группы Сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных сил и армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил.

"Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевщину", – добавил Олещук.

Киевская область

Оккупанты совершили уже седьмую атаку дронами на Киев в июле, сообщил глава КГВА Сергей Попко. Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству применяемых БПЛА. В воздушном пространстве столицы и на подступах у ней ПВО уничтожила более 30 беспилотников. По предварительным данным, в Киеве в результате атаки не зафиксировано разрушений и пострадавших.

В результате падения обломков беспилотника загорелся жилой дом. Здание частично разрушено. Спасатели ликвидировали пожар. Погибших и травмированных нет, сообщили в Telegram ГСЧС.

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Telegram, что ПВО сбила над областью 6 "Шахедов". Агрессор бил по Никополю, Покровской и Марганецкой громадах.

"Повреждено социальное учреждение. Одно авто уничтожено, другое – повреждено. Люди не пострадали", – отметил Лысак.

Николаевская область

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью 31 июля ПВО области уничтожила одну управляемую авиационную ракету и четыре БПЛА типа Shahed 131/136.

Херсонская область

В Херсонской области этой ночью силы ПВО сбили 9 "Шахедов", запущенных оккупантами, сообщил председатель областной военной администрации Александр Прокудин.

Полтавская область

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что воздушная тревога на Полтавщине продолжалась более 11 часов.

"В течение этого времени жители области могли слышать звуки, похожие на взрывы, в области работала ПВО. Наши мощно отработали", – отметил чиновник.

По его словам, пострадавших и попаданий на территории области не зафиксировано.

Черкасская область

Как сообщил в Telegram начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, воздушная тревога в регионе продолжалась около 10 часов.

"По предварительным данным, в результате боевой работы мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы минус 4 вражеских БпЛА в пределах области", – отметил он, добавив, что информация о пострадавших или повреждении имущества не поступала.

Напомним, вечером 30 июля в Киевской области раздались взрывы – там сработала ПВО. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

По данным мониторинговых каналов, предварительно, враг запустил баллистические ракеты с территории Воронежской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Над Беларусью во время российского дронового обстрела Украины, который начался вечером 30 июля, снова пролетели "Шахеды". Армия РБ в связи с этим около 23:50 во вторник подняла в воздух истребитель с аэродрома "Барановичи".

– В ночь на 29 июля силы ПВО сбили 9 из 10 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг запускал их в основном по югу, а еще атаковал авиаракетой, которая тоже была уничтожена.

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