Силы ПВО уничтожили более 30 дронов, которыми РФ пыталась атаковать Киев

В ночь на 31 июля российские террористические войска совершили одну из самых массированных атак Украины ударными дронами за всю войну. Главной целью агрессора стал Киев – в воздушном пространстве столицы и на подступах ПВО уничтожили более 30 беспилотников.

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Об этом в Telegram сообщил глава КМВА Сергей Попко. Воздушная тревога продолжалась более 7 часов. Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически со всех возможных направлений.

"Это была уже седьмая атака Киева вражескими дронами в июле! Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству примененных БПЛА", – отметил глава КМВА.

По предварительным данным, в Киеве в результате атаки не зафиксированы разрушения и пострадавшие.

Попко поблагодарил воинов, охраняющих украинское небо, и призвал украинцев следить за сигналами тревоги.

Напомним, вечером 30 июля в Киевской области раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. По данным мониторинговых каналов, предварительно враг запустил баллистические ракеты с территории Воронежской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во время российского дронового обстрела Украины, начавшегося вечером 30 июля, над Беларусью снова пролетели "Шахеды". Армия РБ в связи с этим в районе 23:50 вторника подняла в воздух истребитель с аэродрома "Барановичи".

– Президент Владимир Зеленский рассказал, что в Силах обороны работают над обновлением структуры работы системы ПВО Украины. Это делается для того, чтобы обеспечить большую защиту от ракетных и дроновых атак России все регионы нашего государства.

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