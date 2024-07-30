Военные разработают обновленную структуру работы ПВО Украины, – Зеленский

В Силах обороны работают над тем, чтобы обновить структуру работы системы противовоздушной обороны Украины. Это делается для того, чтобы обеспечить большую защиту от ракетных и дроновых атак России все регионы нашего государства.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу в конце 887-го дня войны, в понедельник, 29 июля. Командующие должны представить новую структуру ПВО.

"Работаем и над конфигурацией ПВО – так, чтобы и в Харьковской области, и в других наших регионах было больше защиты от ударов России. Главком Сырский, который также сегодня участвовал в совещаниях, и соответствующие командующие должны представить обновленную структуру работы наших систем ПВО и новые запросы для партнеров – что именно мы должны обеспечить до конца текущего года", – сообщил глава государства.

По его словам, командующий Объединенными силами ВСУ генерал Андрей Гнатов доложил о ситуации на востоке Украины и боевых возможностях наших военных.

Президент подчеркнул, что во время совещания в Харькове обсуждались, прежде всего, вопросы безопасности и энергетики.

"Энергетика – один из первых вопросов всегда. Понимаем, как постепенно, шаг за шагом, будет восполняться дефицит электричества, чиновники имеют четкие задачи, и ответственность там персональная. Прохождение зимы – это то, что готовится сейчас летом", – добавил Зеленский.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина ожидает от партнеров срочного выполнения пяти шагов для помощи ее энергетике. В частности, речь идет об усилении противовоздушной обороны.

Глава МИД призвал партнеров активизировать, прежде всего, защиту и восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $200 млн. Он включает средства ПВО, боеприпасы к HIMARS, минометные снаряды, противотанковые ракеты Javelin.

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