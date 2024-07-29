ПВО, снаряды для HIMARS и Javelin: США объявили о новом пакете военной помощи Украины на $200 млн

США объявили о новом пакете помощи безопасности для Украины. Он составляет $200 млн.

Видео дня

Об этом сообщил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова передает "Голос Америки". Помощь будет включать в себя средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы HIMARS, минометные снаряды, противотанковые ракеты Javelin.

Этот пакет выделяется в рамках механизма полномочий президента США по сокращению, то есть передаче оружия непосредственно со складов американской армии.

Пентагон также оказывает долгосрочную поддержку через фонд Инициативы содействия безопасности Украины для усиления средств противовоздушной обороны, мощностей для ударов на дальнем расстоянии и противотанковых мощностей.

Напомним, что последний пакет военной помощи США объявляли 11 июля. В него вошла всего одна система ПВО Patriot. Также США пообещали предоставить боеприпасы для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMAR и другое оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA, 45-й президент США и кандидат на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп планирует в случае своей победы предложить российскому диктатору Владимиру Путину убраться со всех оккупированных территорий Украины. Иначе он предоставит Киеву все необходимое суперсовременное вооружение.

Ранее 45 президент США обещал в случае своей победы на выборах закончить войну в Украине в течение "24 часов". По данным некоторых СМИ, он планирует надавить на Украину для того, чтобы она уступила часть своей территории России.

Зеленский же заявил, что Украина продолжит работать с Белым домом при любом исходе президентских выборов в США. В случае победы Трампа эта работа будет "трудной", но украинцы "трудолюбивы", говорит украинский лидер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!