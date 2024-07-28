Трамп предложит Путину убраться из Украины или будет хуже: в США раскрыли детали мирного плана республиканца

45-й президент США и кандидат на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп планирует в случае своей победы предложить российскому диктатору Владимиру Путину убраться со всех оккупированных территорий Украины. Иначе он предоставит Киеву все необходимое суперсовременное вооружение.

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Об этом заявил руководитель окружного отделения республиканской партии по 45-му округу ассамблеи штата Нью-Йорк, госсекретарь США времен Трампа Борис Пинкус. В эфире телеканала "Киев24" он рассказал, что располагает информацией о мирном плане Трампа из своих источников.

"План у Трампа, по имеющейся у нас информации из источников, следующий: он предложит Путину уйти со всех оккупированных территорий, он ему даст время, короткое время", – сказал Пинкус.

В противном случае Трамп "просто скажет, что будет вынужден дать суперсовременные виды вооружений, которые еще никогда никто за границей не получал".

"А вот Украина получит в неограниченном количестве с тем, чтобы Украина могла просто силой вышвырнуть этих варваров за границы 91 года. Таков будет план Трампа", – утверждает Пинкус.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее похоже о мирном плане Трампа заявил республиканец Майк Помпео. Он предполагает, что Трамп действительно может помочь восстановить мир в Украине силой, в частности это может включать реальные санкции против России, ленд-лиз, возрождение НАТО и скорейшее вступление Украины в Альянс.

При этом недавно Трамп допустил смягчение санкций против РФ и обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что тот "заставил РФ и Китай пожениться".

На днях Трамп заявил, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленском "сказал, что мы должны закончить эту войну", он назвал РФ "военной машиной", которая якобы победила Наполеона и Гитлера, а Путина и Си Цзиньпина – "сильными парнями".

Ранее 45 президент США обещал в случае своей победы на выборах закончить войну в Украине в течение "24 часов". По данным некоторых СМИ, он планирует нажать на Украину для того, чтобы она уступила часть своей территории России.

Зеленский же заявил, что Украина продолжит работать с Белым домом при любом исходе президентских выборов в США. В случае победы Трампа эта работа будет "трудной", но украинцы "трудолюбивы", говорит украинский лидер.

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