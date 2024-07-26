Реальные санкции против России и ленд-лиз для Украины: Помпео объяснил, как может действительно выглядеть мирный план Трампа

45-й президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства ноябре 2024 года на самом деле может помочь восстановить мир в Украине с помощью силы. Нет никаких доказательств того, что он планирует навязать Киеву капитуляцию, хотя так утверждают эксперты. Напротив, его план может предполагать реальные санкции против РФ, ленд-лиз, возрождение НАТО и скорейшее вступление Украины в Альянс.

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Об этом в статье для The Wall Street Journal пишут Майк Помпео, госсекретарь США времен администрации Трампа, и управляющий директор BGR Group, юрисконсульт в Torridon Law Дэвид Урбан. В частности, по их мнению, есть много доказательств, опровергающих информацию СМИ о "мирном плане" Трампа.

Они указывают, что именно Трамп в 2017 году снял эмбарго администрации президента Барака Обамы на поставки оружия Украине, предоставив ей ракеты Javelin, которые помогли спасти Киев в первые дни вторжения России.

Также Трамп предоставил "политическое прикрытие" спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону, когда тот "маневрировал, чтобы провести дополнительную военную помощь", говорится в статье.

"Помощь Украине при одновременном восстановлении американской оборонно-промышленной базы в Алабаме, Пенсильвании и Вирджинии – это хорошая политика", – пишут авторы.

По мнению Помпео и Урбана, слабость администрации президента США Джо Байдена привела к тому, что Украина оказалась там, где она сейчас: два года масштабной войны с разрушенными городами, сотнями тысяч убитых, миллионами беженцев и без средств для победы.

Отметим, что недавно Трамп допустил смягчение санкций против РФ в рамках своего "мирного плана" для Украины и обвинил Байдена в том, что тот "заставил РФ и Китай жениться".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп заявил, что в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленском "сказал, что мы должны закончить эту войну". Трамп добавил, что РФ – это "военная машина", которая якобы "победила Наполеона и Гитлера", обвинил Байдена в том, что он допустил полномасштабное нападение на Украину, а также назвал Путина и Си Цзиньпина "сильными парнями".

Напомним, на прошлой неделе Трамп рассказал, что провел "очень хороший" телефонный разговор с Зеленским. В ходе разговора, среди прочего, обсудили перспективы завершения войны в Украине.

Ранее Трамп обещал в случае своей победы на выборах закончить войну в Украине в течение 24 часов. СМИ писали, что он намерен надавить на Украину для того, чтобы она уступила часть своей территории.

Зеленский же заявил, что Украина продолжит работать с Белым домом при любом исходе президентских выборов в США. В случае победы Трампа эта работа будет "трудной", но украинцы "трудолюбивы", говорит украинский лидер.

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