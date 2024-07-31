Во время ночной атаки на Украину оккупанты запускали БПЛА без боевой части: в ГУР назвали цель врага

Войска Российской Федерации в ночь на 31 июля, атакуя Украину, запускали некоторые дроны-камикадзе без боевой части. Так называемых отвлекающих БПЛА было "значительное количество".

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя последний массированный российский обстрел. В эфире телемарафона он сказал, что отвлекающими дронами враг пытался истощить и разведать нашу противовоздушную оборону.

Подобную тактику оккупационная армия применяет уже не первый раз.

"Можно отметить, что в этот раз было значительное количество так называемых отвлекающих БПЛА, то есть без взрывной части. Целью которых является истощение и изучение систем ПВО. И это тоже не новая тактика. Силы обороны отрабатывают и эффективно противодействуют подобным вызовам", – заверил представитель ГУР.

Напомним: в Воздушных силах ВСУ отчитались, что в ночь на 31 июля РФ запустила против Украины 89 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Все воздушные цели наши защитники обезвредили.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский отметил, что украинцы могут полностью оградить свое небо от ударов Российской Федерации, когда имеют для этого достаточное обеспечение. Нам необходима дальнейшая помощь от стран-партнеров.

– Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что с помощью этой атаки агрессор мог готовиться к будущему обстрелу Украины с применением ракет.

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