"Необходимы достаточно смелые решения партнеров": Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ на Украину

Украинцы могут полностью оградить свое небо от ударов Российской Федерации, когда имеют для этого достаточное обеспечение. Нам необходима дальнейшая помощь от стран-партнеров.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя массированную вражескую дроновую атаку ночь на 31 июля. На своем канале в Telegram глава государства поделился фотографиями работы Сил обороны и отметил 100-процентный результат ПВО.

Так, командование Воздушных сил ВСУ заявило, что все 89 Shahed-136, которые запустили оккупанты, были ликвидированы. Также наши воины обезвредили одну ракету Х-59.

Это немаловажный результат, подчеркнул Зеленский. "Такая же эффективность защиты требуется и от российских ракет, и от боевой авиации оккупанта. И это можно обеспечить. Необходимы достаточно смелые решения партнеров – достаточно систем ПВО, достаточно дальнобойности. А украинцы сделают все правильно и точно", – написал он.

Фото: Бригада "Черный лес", Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ, 122 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ, Иван Антипенко, 121 отдельная бригада ТрО, 114 бригада тактической авиации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что в ночь на 31 июля РФ запустила против Украины 89 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Все воздушные цели наши защитники обезвредили.

– Над Беларусью во время этого российского дронового обстрела Украины снова пролетели "Шахеды". Их было минимум пять, один преодолел над Беларусью более 260 километров. Армия РБ поднимала в воздух истребитель с аэродрома "Барановичи".

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