"Россияне пытались получить информацию": Коваленко объяснил, что стоит за массированной атакой "Шахедов" на Украину

В ночь на 31 июля российские террористические войска совершили попытку массированного дронового обстрела Украины. Кроме ударов по нашей территории, враг хотел провести разведку, а также разрядить нашу противовоздушную оборону.

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Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что так агрессор мог готовиться к будущей комбинированной атаке с применением и ракет разного типа, и БПЛА. Своим мнением он поделился в видео на YouTube-канале OBOZ.UA.

По количеству Shahed-136, обстрел в ночь на 31 июля был одним из самых массированных за всю полномасштабную войну. Большинство российских беспилотников иранской разработки летели в сторону Киева и Киевской области.

"Скажу сразу. Это не свидетельствует о том, что российские оккупанты получили возможность производить большее количество дронов: тысячи в месяц или что-то такое", – подчеркнул Коваленко.

Дело в том, что в течение четвертой недели июля ВС РФ не превышали среднестатистический показатель количества использованных дронов. К примеру, 27-го числа они запустили четыре, 28-го – восемь, а 29-го – 10 Shahed-136.

"Надо обратить внимание все же на другой момент. Такое большое количество дронов могло быть использовано в первую очередь для прорыва наших средств противовоздушной обороны", – объяснил эксперт.

Сейчас враг выстраивает маршруты своих "Шахедов" на больших высотах, чтобы наши мобильные группы ПВО не могли использовать стрелковое оружие. Это заставляет чаще применять для борьбы с беспилотниками специализированную технику малого и среднего радиуса действия.

Кроме того, большим количеством дронов-камикадзе россияне пытались разрядить возможности украинской противовоздушной обороны.

"То есть это был налет не столько на результат (хотя результат также ставился как боевая задача). Также это был налет на нивелирование возможностей наших средств противовоздушной обороны использовать то или иное количество боекомплекта", – сказал Коваленко.

Также оккупационные войска с помощью "Шахедов" проводили разведку, чтобы в будущих обстрелах эффективнее обходить РЛС и ПВО.

"Мы должны быть готовы к следующим ударам со стороны Российской Федерации и поэтому не игнорируем сигналы воздушной тревоги. Наш враг коварен", – заявил военно-политический обозреватель.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что в ночь на 31 июля РФ запустила против Украины 89 "Шахедов" и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Все воздушные цели наши защитники обезвредили.

– Над Беларусью во время российского дронового обстрела Украины, который начался вечером 30 июля, снова пролетели "Шахеды". Армия РБ в связи с этим поднимала в воздух истребитель с аэродрома "Барановичи".

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