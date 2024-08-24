На Харьковщине подорвался пожарный автомобиль: есть раненые. Фото

Вблизи города Балаклея Изюмского района Харьковщины днем 24 августа на российской взрывчатке подорвался пожарный автомобиль. Ранения получили два спасателя, их госпитализировали.

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Об этом сообщила прессслужба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Также были опубликованы фото с места подрыва авто.

В ГСЧС рассказали, что пожарная автоцистерна взорвалась на вражеском взрывоопасном предмете во время тушения лесного пожара на деоккупированной территории вблизи Балаклеи.

"Пострадали двое спасателей, они госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале августа на Харьковщине мужчина подорвался на собственном огороде. Врачам пришлось ампутировать ему ступню.

В ГСЧС недавно предупредили о новом виде минной опасности – осколочных авиабомбах ШОАБ-0,5, известных как "взрывные мячики". Одна кассетная авиабомба РБК-500 содержит 565 таких "шариков" массой по 400 г каждый.

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