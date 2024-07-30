Взрывные 'мячики': в ГСЧС предупредили о новом виде минной опасности. Фото

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о новом виде минной опасности – так называемые взрывные "мячики". Речь идет об осколочных авиабомбах ШОАБ-0,5.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Спасатели также опубликовали фотографии, на которых изображены шариковые осколочные авиабомбы ШОАБ-0,5, представляющие серьезную угрозу.

Отмечается, что одна кассета РБК-500 содержит 565 таких "шариков" массой по 400 граммов каждый. Эти бомбы имеют большую зону поражения, а часть из них не детонирует при падении, что делает их особенно опасными. Любое прикосновение может привести к взрыву.

Наибольшая опасность состоит в том, что эти авиабомбы похожи на маленькие мячики и имеют серебристый цвет, привлекающий детей. Они могут ошибочно воспринять их игрушками, что может привести к трагическим последствиям.

"Опасность также заключается в том, что эти авиабомбы похожи на небольшие мячики и имеют серебристый цвет, поэтому могут привлекать внимание малышей. Покажите детям фотографии и напомните основные правила минной безопасности: видишь взрывоопасный предмет – не подходи! Не трогай! Звони 101", – отметили спасатели.

Напомним, Херсонщина остается одним из самых заминированных регионов Украины. Каждый день, каждый час жители области подвергаются опасности. Саперы ГСЧС показали видео, как шаг за шагом очищают Херсонщину от взрывоопасных предметов. Для этого специалисты используют машину GCS-200.