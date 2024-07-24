Работают шаг за шагом: в ГСЧС показали, как саперы очищают Херсонщину от мин. Фото и видео

Херсонщина остается одним из самых заминированных регионов Украины. Каждый день, каждый час жители области подвергаются опасности.

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Саперы ГСЧС показали видео, как шаг за шагом очищают Херсонщину от взрывоопасных предметов. Для этого специалисты используют машину GCS-200.

"Эта техника защищена от минных взрывов благодаря V-образному корпусу из высокопрочной стали и баллистической защиты. Вместе восстановим мирную Херсонщину", – говорится в сообщении спасателей.

Справка

Беспилотная дистанционно управляемая платформа GCS-200 управляется всего одним оператором с помощью двух джойстиков и кнопок на передатчике радиопульта.

Эта техника была специально разработана для военных заказчиков швейцарско-немецкой компанией Global Clearance Solutions. Платформа сочетает в себе проверенную надежность предыдущих версий агрегата с рядом инструментов и навесного оборудования, отвечающих разнообразным требованиям военного развертывания.

С помощью комплекса разминирования GCS-200 можно не только производить очистку территории от взрывоопасных предметов, но и проводить легкие земляные работы, транспортировать грузы, раскапывать почву и выкорчевывать деревья.

При разминировании мины взрываются или уничтожаются передним инструментом, таким образом отводя взрыв от уязвимых частей системы. Стандартный вариант GCS-200 оснащен V-образным днищем для рассеивания минных взрывов и баллистической защитой из стали Hardox толщиной 20 мм спереди, 10 мм на шасси и 6-8 мм на корпусе.

Как гусеничная машина GCS-200 очень маневрена и может выполнять поворот на месте с минимальным кругом поворота примерно в 4 метра. Максимальная скорость движения тягача для перемещения транспортного средства между площадками составляет 7 км/ч. Чтобы не повредить грунтовую поверхность при работе на асфальте или бетоне гусеницы GCS-200, могут быть оснащены резиновым покрытием.

С помощью этих комплексов разминирование проводится более чем в 40 странах мира, в том числе Афганистане, Бахрейне, Грузии, Ливане, Сербии, Таиланде, ОАЭ, Великобритании и США.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области саперы разминируют поля от мин российских оккупационных войск с помощью современной машины механизированного разминирования MV-4. Эта техника была произведена в Хорватии.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук М1" в Запорожской области. Оккупанты пытались скрыть его от ВСУ в одной из посадок, однако это не помогло.