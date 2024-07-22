Как происходит разминирование на Херсонщине: в ГСЧС показали работу современной машины MV-4. Фото и видео

В Херсонской области саперы разминируют поля от мин российских оккупационных войск с помощью современной машины механизированного разминирования MV-4. Эта техника была произведена в Хорватии.

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Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС в воскресенье, 21 июля. Спасатели показали MV-4 в работе.

Эта машина, как указано в сообщении, способна эффективно и безопасно разминировать большие площади. Также она уменьшает риски для украинских саперов.

"Учитывая значительное количество территорий, нуждающихся в очистке от вражеского железа, такая машина значительно ускорит процесс разминирования", – говорится в сообщении.

MV-4 – легкая роботизированная машина разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов. Она может выдержать взрыв противотанковой мины.

За час машина может разминировать территорию площадью до 1500 м. кв. Управляется пультом дистанционного управления, радиус действия которого – до 1500 метров. Всего в мире работает 300 систем MV-4, а в Украине на ней работают специалисты ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук М1" в Запорожской области. Оккупанты пытались скрыть его от ВСУ в одной из посадок, однако это не помогло.