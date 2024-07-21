Отработали точно: в сети показали уничтожение российского ЗРК 'Бук' ударом HIMARS. Видео

Украинские защитники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук М1" в Запорожской области. Оккупанты пытались скрыть его от ВСУ в одной из посадок, однако это не помогло.

Видео дня

Видео эффектного поражения было обнародовано в Telegram-канале журналиста Андрея Цаплиенко. Вражеский "Бук" обнаружил экипаж роты БПАК 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов.

Во взаимодействии с ОУВ "Таврия" вражеская цель была уничтожена. Удар был нанесен высокомобильной артиллерийской системой ракетного огня HIMARS M142.

Напомним, что украинские защитники недавно показали в сети, как отработали по вражеской технике, которая должна была заехать на территорию Украины. Воины ликвидировали вражескую БМП еще на территории Белгородской области.

Также защитники Украины показали, как уничтожают вражескую пехоту. Оккупанты пытались спрятаться от дронов ВСУ в одном из зданий под Волчанском, но это им не помогло.