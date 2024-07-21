'Должна была заехать в Украину, но не смогла': воины Quick Death уничтожили БМП врага в Белгородской области. Видео

Украинские защитники недавно показали в сети, как отработали по вражеской технике, которая должна была заехать на территорию Украины. Воины ликвидировали вражескую БМП еще на территории Белгородской области.

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По оккупантам отработало подразделение ударных беспилотных систем Quick Death. Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале украинский блоггер и волонтер Сергей Стерненко.

Защитники нанесли удар по вражеской технике FPV-дронами.

"Эта российская БМП должна была заехать в Украину, но не смогла. Воины Quick Death демилитаризовали ее еще на территории БНР", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из рядов бригады "Месть" продолжают уничтожать захватчиков из путинской армии на Северском направлении. Так, они ликвидировали не менее семи и ранили двух российских захватчиков.

Напомним, ранее защитники Украины показали, как уничтожают вражескую пехоту. Оккупанты пытались спрятаться от дронов ВСУ в одном из зданий под Волчанском, но это им не помогло.