На Харьковщине погиб рабочий фермы, переживший плен и застенку россиян

В Изюмском районе Харьковщины 12 мая погиб работник фермы Максим Романенко. Этот мужчина во время временной оккупации громады в 2022 году пережил пытки со стороны военных РФ.

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Жизнь украинца оборвалась в результате российских обстрелов села Чернещина. О трагедии сообщил Боровский поселковый совет в Telegram-канале.

Отмечается, что погибшему Максиму Сергеевичу Романченко было 36 лет. Мужчина работал на местном животном предприятии.

Когда в прошлом году Боровская громада попала под оккупацию, украинца похитили военные ВС РФ. Они допрашивали и пытали его, обвиняя в "сотрудничестве с ВСУ".

Более того, захватчики отбирали у мужчины документы, которые пропагандисты страны-агрессора затем использовали в своей ИПСО. Паспорт Максима Романенко демонстрировали в фейковой новости, где утверждали, якобы украинские военные "добровольно сдаются в плен".

"Максиму удалось тогда выжить и вернуться домой, но, к сожалению, сегодня российский агрессор унес его жизнь навсегда. У него остались родители, гражданская жена, маленький ребенок", – отметили в поселковом совете.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая войска РФ обстреляли Харьковскую область ракетами С-300. В регионе было зафиксировано не менее шести прилетов.

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