Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300: последствия устанавливаются

Оккупационная армия России вечером 8 мая ударила ракетами С-300 по Харькову и Харьковской области. В регионе прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги, зафиксировано не менее шести прилетов.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, попадание есть в Харьковском районе.

Глава ОВА добавил, что последствия ночной атаки российских оккупантов на Харьковщину устанавливаются, информации о пострадавших пока нет.

"На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", – написал он.

Взрывы в регионе прогремели около 21:45, был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram отметил, что три взрыва были слышны вокруг областного центра. В общей сложности харьковчане слышали пять взрывов.

"Места еще двух прилетов ГСЧС уточняют", – написал мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 апреля войска РФ снова ударили ракетами С-300 по Харькову и области. Повреждения получили частные дома, а также харьковские теплицы и здания одной из городских фабрик.

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