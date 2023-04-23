Изувеченные дома и авто: появились новые фото последствий обстрелов РФ в Харьковской области

В ночь на 23 апреля войска РФ ударили ракетами С-300 по Харькову и области. Повреждения получили частные дома, а также харьковские теплицы и здания одной из городских фабрик.

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Прокуратура зафиксировала последствия обстрелов и начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны. Последствия обстрелов показали на фото (чтобы их просмотреть, доскролльте новость до конца).

По данным Слободской окружной прокуратуры Харькова и Харьковской окружной прокуратуры, вечером 22 апреля российские войска из Белгорода запустили по региону ракеты С-300. По очередным фактам нарушения законов и обычаев войны начаты досудебные расследования по ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, 22 апреля около 22:10 российские военные нанесли ракетный удар по Основянскому району Харькова. В результате обстрела повреждены теплицы и цеха фабрики. Одна из вражеских ракет попала по частному сектору в селе Котляры Харьковского района. Поврежден ряд жилых домов и автомобили гражданских", – отмечено в сообщении.

Прокуроры и следователи зафиксировали последствия обстрелов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о подробностях массированной атаки РФ на Харьковщину в ночь на 23 апреля. По предварительным данным, одна из ракет разорвалась в воздухе.

Также сообщалось, что 22 апреля российские захватчики выпустили по Херсонщине 236 снарядов, сообщалось о погибшем и раненых.