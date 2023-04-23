Одна из ракет взорвалась в воздухе: подробности массированной атаки РФ на Харьковщину. Фото

Российские оккупационные войска поздно вечером 22 апреля атаковали ракетами (предположительно, С-300) Харьков и Харьковщину. В областном центре одна из вражеских ракет попала в землю, еще одна, вероятно, сдетонировала в воздухе над территорией овощной фабрики.

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Повреждены теплицы, рабочие цеха. Пострадавших нет. Деталями поделился глава Харьковской ОГА Олег Синегубов на своем канале в Telegram утром в воскресенье, 23 апреля.

Под удар попало село Котляры Харьковского района. Там разрушены два частных дома, повреждены 10 домов, один гараж и четыре автомобиля. Произошли пожары, но обошлось без раненых.

В целом за прошедшие сутки враг обстреливал Харьковский, Купянский, Чугуевский и Богодуховский район Харьковской области. В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Тимофеевка, Новомлынск, Западное и другие населенные пункты.

"Без пострадавших и масштабных разрушений", – написал начальник областной военной администрации.

Он добавил, что за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 14 га территории и обезвредили 132 взрывоопасных предмета.

Защитники региона надежно удерживают свои позиции на линии столкновения и дают отпор всем попыткам оккупантов улучшить свое тактическое положение. "Верим в ВСУ! Украина победит!" – подытожил Синегубов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 22 апреля во время ракетной атаки РФ в Харькове взорвалась цистерна с газом на одной из автозаправочных станций. Там разгорелся сильный пожар. Возможно, ЧП не было связано с российским обстрелом города, но данные уточняются.

– Синегубов ранее заявлял, что в Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию из нескольких населенных пунктов Дергачевской громады (север региона).

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