В Харькове во время российских обстрелов взорвалась АЗС, в которую не было попаданий. Фото

Вечером 22 апреля во время ракетной атаки РФ в Харькове взорвалась цистерна с газом на одной из автозаправочных станций. Там разгорелся сильный пожар, к счастью, все обошлось без пострадавших.

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Примечательно, что никаких воронок или следов взрыва ракеты возле заправки специалисты не нашли, сообщает "Суспільне". Спасатели сейчас устанавливают причины ЧП, а следователи неофициально отмечают, что оно, вероятно, не было связано с обстрелом (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, пожар на АЗС в городской местности Новая Бавария произошел около 22:00 субботы, когда на территории всей Харьковщины была объявлена воздушная тревога. В это время жители облцентра слышали три взрыва.

Позже городской голова Игорь Терехов заявил, что в Новобаварском районе из-за вражеской ракетной атаки вспыхнул объект гражданской инфраструктуры.

По словам спикера ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгения Василенко, пожар возник на заправке "УкрГазДобыча" – там взорвалась цистерна с газом.

Он добавил, что раненых в результате ЧП нет, а точную его причину спасатели еще устанавливают.

Корреспонденты "Суспільного", ставшие свидетелями осмотра территории специалистами ГСЧС, отметили, что вокруг АЗС не видно никаких воронок или обломков от падения ракеты.

По состоянию на 23:30 субботы спасатели не нашли следов прилета и в лесополосе, расположенной рядом с заправкой. Предполагают, что причина этого пожара в Харькове может быть не связана с российским обстрелом.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 22 апреля оккупанты с территории РФ обстреляли Харьков и Харьковский район. В регионе зафиксировали по меньшей мере пять прилетов.

Агрессор атаковал Харьковщину ракетами С-300. Одна из них попала в гараж в селе Котляры – в сети показали последствия обстрела.

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