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В Харькове во время российских обстрелов взорвалась АЗС, в которую не было попаданий. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
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В Харькове во время российских обстрелов взорвалась АЗС, в которую не было попаданий. Фото

Вечером 22 апреля во время ракетной атаки РФ в Харькове взорвалась цистерна с газом на одной из автозаправочных станций. Там разгорелся сильный пожар, к счастью, все обошлось без пострадавших.

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Примечательно, что никаких воронок или следов взрыва ракеты возле заправки специалисты не нашли, сообщает "Суспільне". Спасатели сейчас устанавливают причины ЧП, а следователи неофициально отмечают, что оно, вероятно, не было связано с обстрелом (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, пожар на АЗС в городской местности Новая Бавария произошел около 22:00 субботы, когда на территории всей Харьковщины была объявлена воздушная тревога. В это время жители облцентра слышали три взрыва.

В Харькове во время российских обстрелов взорвалась АЗС, в которую не было попаданий. Фото

Позже городской голова Игорь Терехов заявил, что в Новобаварском районе из-за вражеской ракетной атаки вспыхнул объект гражданской инфраструктуры.

В Харькове во время российских обстрелов взорвалась АЗС, в которую не было попаданий. Фото

По словам спикера ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгения Василенко, пожар возник на заправке "УкрГазДобыча" – там взорвалась цистерна с газом.

В Харькове во время российских обстрелов взорвалась АЗС, в которую не было попаданий. Фото

Он добавил, что раненых в результате ЧП нет, а точную его причину спасатели еще устанавливают.

В Харькове во время российских обстрелов взорвалась АЗС, в которую не было попаданий. Фото

Корреспонденты "Суспільного", ставшие свидетелями осмотра территории специалистами ГСЧС, отметили, что вокруг АЗС не видно никаких воронок или обломков от падения ракеты.

В Харькове во время российских обстрелов взорвалась АЗС, в которую не было попаданий. Фото

По состоянию на 23:30 субботы спасатели не нашли следов прилета и в лесополосе, расположенной рядом с заправкой. Предполагают, что причина этого пожара в Харькове может быть не связана с российским обстрелом.

В Харькове во время российских обстрелов взорвалась АЗС, в которую не было попаданий. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 22 апреля оккупанты с территории РФ обстреляли Харьков и Харьковский район. В регионе зафиксировали по меньшей мере пять прилетов.

Агрессор атаковал Харьковщину ракетами С-300. Одна из них попала в гараж в селе Котляры – в сети показали последствия обстрела.

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