На Харьковщине зафиксировано около 40 случаев поджогов авто военных, подозреваемые действовали по указанию ФСБ – ОВА
Около 40 случаев поджогов авто военных было зафиксировано в последнее время в Харьковской области. Злоумышленники действовали по указанию ФСБ РФ.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он добавил, что правоохранители установили личности всех поджигателей.
"В Харькове и области зафиксировано около 40 случаев поджогов авто военных. Полиция установила личности всех поджигателей. Это преимущественно молодежь в возрасте от 12 до 18 лет", – добавил Синегубов.
Чиновник также рассказал, что злоумышленники получают уведомления от спецслужб РФ через определенные Telegram-каналы. Они предлагают за вознаграждение совершить поджог того или иного объекта. За это обещают от 20 тыс. до 40 тыс. грн.
Глава области обратился к родителям с просьбой уделять больше внимания детям во время их пребывания в соцсетях, чтобы они не становились учасниками подобных преступлений и жертвами вражеской пропаганды.
Как пояснили в Центре противодействия дезинформации, диверсии с поджогами автомобилей украинских военных в тылу – это работа российского ГРУ.
Руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, рассказал, что для совершения поджогов и других диверсий российское ГРУ вербует украинских граждан в тылу, предлагая им за выполнение этих задач определенное денежное вознаграждение.
"Главная логика действий РФ сейчас – они не могут победить на фронте, поэтому пытаются создать напряжение в тылу. Удары по энергетике, информационная война, масштабирование тем раскола, диверсии – это все работа их спецслужб", – подчеркнул руководитель ЦПИ.
Также он добавил, что схожие задачи российские спецслужбы выполняют и на территории ЕС.
"Там пытаются увеличивать количество диверсий и формировать имидж украинцев как террористов для жителей стран Евросоюза. Таким образом, россияне хотят достичь уменьшения желания Запада помогать Украине", – подытожил Андрей Коваленко.
На днях стало известно о том, что в Киеве трое неизвестных ночью подожгли машину военных, которую должны были отремонтировать в столице. Уничтоженный автомобиль использовался для эвакуации раненых на фронте бойцов.
Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева неизвестный ночью поджог автомобиль военного. Машина была припаркована во дворе многоэтажного дома и отмечена соответствующей символикой.
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