На Харьковском направлении аэроразведка пограничников уничтожила вражеский комплекс 'Муром-П'. Видео

Украинские защитники уничтожили еще один вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П". "Отминусовала" ценную технику оккупантов пограничная аэроразведка бригады Гвардии наступления "Стальная граница".

"С помощью "Мурома" захватчики отслеживали перемещение Сил обороны в зоне боевых действий. Больше не будут", - лаконично прокомментировали в ГПСУ произошедшее.

Комплексы дальнего визуального наблюдения Муром-П считаются элитной техникой захватчиков из-за его стоимости. У них есть тепловизор и камера с зумом, и они могут работать автономно из любых высоких объектов. Такой комплекс видит человека на 10 км камерой и 4 км тепловизором. Машину заметит на расстоянии 8 км. тепловизором.

"Муром-П" предназначен для круглосуточного дистанционного видеотепловизионного наблюдения, контроля и охраны открытых участков местности, происков, периметров и путей передвижения к объектам.

Отличительной особенностью комплекса является возможность его быстрого развертывания и длительная работа в автономном режиме. "Муром" может быть развернут на участке за 2 часа расчетом из 3 человек.

Мобильный отряд бригады Гвардии наступления "Стальная граница", как понятно из названия, состоит из пограничников. Это относительно новое боевое формирование в составе Государственной пограничной службы, однако в нем сражаются опытные ветераны.

Именно бойцы бригады "Стальная граница" первыми встретили врага на границе, защищали "Азовсталь", находились на линии обороны на Лиманском и Бахмутском направлениях. Сейчас они защищают государственный рубеж со страной-агрессором. Лозунг Бригады – "Стальной стеной стоим за нашу границу".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в сети показали, как снайперы-пограничники устраивают охоту на врага и уничтожают вражеские цели. Такая работа снайпера нуждается в сконцентрированности и четкости действий.