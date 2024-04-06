Шансов выжить нет: у ГПСУ показали, как работают снайперы-пограничники. Фото

Украинские воины продолжают ликвидировать оккупантов на нашей земле. Так, недавно в сети показали, как снайперы-пограничники устраивают охоту на врага и уничтожают вражескые цели.

Соответствующие кадры опубликовали в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. Как отмечается, работа снайпера требует сконцентрированности и четкости действий, эта военная профессия является одной из наиболее ответственных и сложных в ВСУ.

"Позиция избрана. Полная сконцентрированность на цели. Глаза сосредоточенно смотрят сквозь оптический прицел. Незаметные и четкие действия пограничников-снайперов не дарят врагу шанс выжить", – рассказали в Госпогранслужбе.

Напомним, что в сети показали, как воины ССО уничтожили минометную позицию и живую силу противника на фронте. Оккупационная армия лишилась 9 военнослужащих и миномета, повреждения получила БМП.

Ранее сообщалось, что заместитель командира одной из бригад ВСУ высказал мнение, что самыми мотивированными бойцами Вооруженных сил Украины на фронте являются молодежь, поэтому закон о снижении призывного возраста, который на днях подписал президент Владимир Зеленский, является положительным решением. В молодом возрасте человеку легче воевать, к тому же он уже сознательный и имеет здоровую мотивацию.