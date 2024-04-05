Работали FPV-дроны: воины ССО уничтожили минометную позицию и живую силу противника. Видео

Бойцы 8-го полка Сил специального назначения продолжают истреблять живую силу противника. Также они "демилитаризируют" вражескую технику и огневые позиции россиян.

В ССО показали видео одной из охот. Тогда оккупационная армия лишилась 9 военнослужащих и миномета, повреждения получила БМП.

"Минометная позиция противника и личный состав вблизи нее были обнаружены во время разведывательных действий на одном из операционных участков. Установив координаты целей, операторы FPV-дронов нанесли поражение, благодаря чему уничтожили 5-х российских военнослужащих и ранили 4-х", – рассказали в ССО .

Во время охоты спецназовцы также уничтожили позицию миномета 82 мм и повредили российскую БМП.

Напомним, утром 5 апреля в Генштабе сообщили, что накануне ВСУ обезвредили за сутки 73 вражеских ББМ и 860 оккупантов. Второе место по количеству уничтоженной техники заняли на этот раз вражеские автомобили, далее следуют 50 артиллерийских систем и 15 танков.

Всего ликвидировано 237 единиц вооружения и военной техники ВС РФ. Потери же в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли 445 900 захватчиков.