'Самые мотивированные бойцы – молодежь': в ВСУ оценили снижение призывного возраста в Украине

Самыми мотивированными бойцами Вооруженных сил Украины на фронте является молодежь, поэтому закон о снижении призывного возраста, который на днях подписал президент Владимир Зеленский, является положительным решением. В молодом возрасте человеку легче воевать, к тому же он уже сознательный и имеет здоровую мотивацию.

Такое мнение в эфире OBOZ.TALK высказал заместитель командира 97-го отдельного механизированного батальона 60-й отдельной механизированной бригады Анатолий Сидоренко. В частности, он отметил, что в настоящее время в армию в основном призывают мужчин старше 40 лет.

"Вы знаете, я на самом деле все это время не совсем понимал, почему у нас призывный возраст именно вот с 27 лет. Я считаю, что сейчас у нас такая ситуация, что у нас больше призываются люди там даже 40+. Но самые мотивированные бойцы – это все равно молодежь, я считаю", – сказал военный.

Анатолий Сидоренко добавил, что он лично пошел защищать Украину еще в 2014 году, и тогда пребывание на передовой переносил значительно легче.

"Когда в 2014 году началась война, я сразу пошел воевать, мне было 20 или 21 год. И я даже по себе чувствую, что когда мне там было 20 лет, мне было гораздо легче. И в этом возрасте человека гораздо легче идейно подковывать правильно, направить на правильные рейки", – считает защитник.

Он также отметил, что снизить призывной возраст стоит еще больше.

"Я считаю, что это очень правильно. Я бы, если честно, еще бы снизил до 22-23 лет. Я считаю, что это уже полностью сознательный человек, который должен иметь хорошее состояние здоровья, здравую мотивацию, свежий взгляд на всю ситуацию. Поэтому я только за, чтобы еще понижали этот возраст", – объяснил Анатолий Сидоренко.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 апреля Зеленский подписал закон о внесении изменений в законодательство о военной службе. Согласно ему, в Украине отменен статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных, а также снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет.

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