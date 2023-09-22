На Херсонщине дроны-камикадзе уничтожили оккупанта и две вражеских лодки. Видео

Украинские воины помешали "секретной" операции оккупантов, которые на лодках пытались эвакуироваться с берега на Херсонщине. Благодаря точной работе, были ликвидированы один военный и две лодки ВС РФ.

Осуществили это защитники с применением дронов-камикадзе, на которые активно донатят украинцы. Видео опубликовал в Telegram Сергей Стерненко (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"12 друзей Оушена уничтожили оккупанта и лодки, на которых плавали грязнодупые", – прокомментировал он.

Отмечается, что "кара небесная" в виде дрона-камикадзе догнала российского военного во временно оккупированных Олешках на Херсонщине.

Видео дня

Захватчик как раз стоял возле эвакуационных лодок у берега, когда туда прилетела первая "птичка" от ВСУ. "Бавовна" отправила его на тот свет.

В дальнейшем очередь дошла и до плавсредств врага – вторым попаданием беспилотника украинские воины добили лодки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на юге украинские воины потопили три российские лодки. Вместе с плавсредствами под воду ушло 18 российских оккупантов.

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