На Херсонщине из-за террора российских оккупантов погиб ребенок

В Херсонской области умер 11-летний мальчик, который был ранен в результате удара дрона оккупантов. Медики три дня пытались спасти жизнь ребенку, который получил тяжелые ранения.

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Удар был нанесен по Белозерке. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"11-летний мальчик, который 11 июня получил тяжелые ранения в результате атаки вражеского беспилотника в Белозерке, умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось", – отметил чиновник.

В Херсонской ОГА добавили, что поздно вечером в пятницу, 13 июня, российские захватчики вновь сбросили взрывчатку с дрона на жителя Белозерки.

58-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию, его госпитализировали.

Удар, из-за которого был ранен ребенок, захватчики нанесли 11 июня, когда в Николаевской и частично Херсонской областях произошло масштабное аварийное обесточивание. Без света находилась и Белозерка.

Обесточивание в Николаеве не было связано с обстрелами, поэтому электроснабжение там довольно быстро было восстановлено. Однако в Херсоне в тот же день захватчики нанесли удар по энергообъекту города. Поэтому в областном центре до сих пор ток подается по графику.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия каждый день терроризирует жителей Херсонской области, атакуя правобережье региона дронами-камикадзе. В результате таких ударов среди мирных жителей каждые сутки есть пострадавшие.

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