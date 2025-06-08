Враг снова атаковал Херсонщину: есть раненые среди мирных жителей

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать жителей Херсонской области. Накануне враг в очередной раз атаковал правобережье региона дронами-камикадзе.

Видео дня

Вследствие обстрелов среди мирных жителей есть пострадавшие. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

По информации ОВА, в результате обстрела Днепровского района Херсона минно-взрывную травму и ушиб голени получила 84-летняя женщина. Также в больницу госпитализировали жительницу Станислава, которая вчера попала под удар вражеского беспилотника. У женщины диагностировано ранение грудной клетки, малого таза и руки.

Утром 8 июня россияне сбросили взрывчатку с БПЛА на Антоновку. Вследствие атаки травмы получил 40-летний мужчина. Его доставили в больницу с взрывной травмой и осколочным ранением ног.

Ориентировочно в 7:30 россияне снова атаковали Антоновку из дрона. Под удар вражеского БПЛА попал мужчина 43 лет. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. В настоящее время пострадавший находится в больнице. Его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня оккупанты дважды ударили по зданию ОВА в Херсоне, в результате чего оно было разрушено до фундамента. Предварительно, российские военные применили КАБы.

Ранее сообщалось, что российские захватчики 7 июня атаковали Харьков дважды за день. Утром они убили троих и ранили более 20 человек, вечером же в результате вражеской атаки пострадали еще около 20 харьковчан и погибла руководительница Малой Южной железной дороги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!