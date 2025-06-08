Почему армия России разрушает Харьков: Синегубов назвал основную причину

Российские захватчики 7 июня атаковали Харьков дважды за день. Утром они убили троих и ранили более 20 человек, вечером же в результате вражеской атаки пострадали еще около 20 харьковчан и погибла руководительница Малой Южной железной дороги.

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Враг бьет по Харькову не просто так, он пытается уничтожить экономически важный город и мстит за поражения на поле боя. Такое мнение в комментарии "Суспільне Харків" высказал начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Самый массированный удар по облцентру за время войны, в ходе которого захватчики направили на город 58 "Шахедов", управляемые авиабомбы и три ракеты, а также продолжение террора вечером уже с помощью КАБов, по мнению чиновника, объясняются желанием врага уничтожить важный в экономическом смысле город.

"РФ не может смириться (с поражениями. – Ред.) на поле боя и все больше совершает террор нашего местного населения. Плюс бьет и по бизнесу. Они не могут смириться с тем, что люди остаются и работают в Харькове", – сказал Синегубов.

Также он назвал еще одну возможную цель агрессора.

"Думаю, целью имеют энергосектор, однако наши Вооруженные силы так же работают на противодействие этому", – добавил начальник Харьковской ОГА.

Напомним, ночью и утром 7 июня произошла самая массированная с начала войны атака РФ на Харьков. Десятки ударных дронов, авиабомбы и ракеты унесли жизни 3 человек, еще более 20 ранены.

А уже под вечер Россия снова ударила по Харькову. В результате атаки повреждены частные дома и детская железная дорога (погибла ее руководительница), пострадали около 20 человек.

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