Враг второй раз за день ударил по Херсонской ОГА: здание уничтожено до основания. Фото

Российские оккупанты в четверг, 5 июня, второй раз за день нанесли удар по зданию Херсонской областной военной администрации. Здание разрушено фактически до фундамента.

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Об этом сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин. В то же время в сети распространили вероятное видео повторного удара КАБом.

"Россияне уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации. Информацию о пострадавших уточняем", – говорится в сообщении руководителя ОВА.

На фото, которое обнародовал Прокудин, видно полностью разрушенное здание обладминистрации и гору обломков.

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