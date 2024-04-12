На Херсонщине на российской мине подорвались рыбаки: появились детали трагедии

В Херсонской области мужчина подорвался на российской мине, когда рыбачил на реке. От взрыва ранения получила также женщина.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, событие произошло между селами Бобровый Кут и Калиновское.

Эти населенные пункты на реке Ингулец были оккупированы войсками РФ в течение восьми месяцев в 2022 году. Именно вблизи водоема рыбак наткнулся на вражескую мину, которая сдетонировала.

Мужчину 38 лет доставили в больницу в тяжелом состоянии: у него взрывная травма, ампутация голени и обломочные ранения плеча.

Также обломочные ранения в результате детонации взрывчатки получила женщина примерно 40 лет.

"Напомню, что лесополосы, поля, водоемы – опасные места, ведь могут быть заминированными. Воздержитесь от посещения территорий, на которых еще не работали саперы. Берегите себя!" – призвал глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в селе Широкая Балка на Херсонщине мужчина трактором наехал на взрывчатку во время полевых работ. В результате подрыва на российском боеприпасе он погиб.

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