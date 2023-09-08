На Херсонщине на российской мине подорвались три взрывотехника: детали трагедии

В Херсонской области три взрывотехника подорвались на мине российских войск. Они выжили, но получили ранения. Состояние одного из потерпевших – тяжелое, за его жизнь борются медики.

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Об инциденте в пятницу, 8 сентября, сообщил в Telegram глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. Он не уточнил, где именно произошел взрыв.

Пострадавшие – это саперы организации The HALO Trust, занимающейся гуманитарным разминированием.

24-летний парень получил тяжелые ранения головы и шеи. Днем 8 сентября у него была операция. "Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь потерпевшего", – написал Прокудин.

31-летний и 32-летний взрывотехники получили осколочные ранения. "Им оказывают медицинскую помощь", – сообщил глава ОГА.

Как писал OBOZREVATEL:

– 3 сентября в Черноморце Очаковской громады Николаевской области 36-летний местный житель подорвался на мине и погиб. Мужчина проигнорировал запрет купаться в море, обошел предупредительные знаки об установке минных заграждений и вошел в воду.

– 1 сентября в городе Буча на Киевщине местный житель, который не был дома с начала полномасштабного вторжения РФ, обнаружил у себя в гараже растяжку с гранатой.

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