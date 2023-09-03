В Николаевской области мужчина проигнорировал запрет и подорвался в море на мине

В воскресенье, 3 сентября, в Черноморце Очаковской общины Николаевской области 36-летний местный житель взорвался на мини и погиб. Трагедия произошла из-за того, что мужчина проигнорировал запрет купаться в море.

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Об этом сообщили в Telegram Сил обороны юга. Отмечается, что погибший обошел предупредительные знаки об установке минных заграждений и вошел в воду, после чего произошел взрыв.

"Подчеркиваем недопустимость пребывания на побережье, а особенно, в воде, в том числе на участках ограниченного доступа", – отметили военные, напомнив, что черноморское побережье сегодня – это зона обороны и зона опасности.

Напомним, ранее в городе Буча на Киевщине местный житель, не находившийся дома с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружил у себя в гараже вражескую растяжку. Прибывшие на место полицейские обнаружили растяжку с гранатой – она была зажата между двумя пластиковыми вешалками. Специалисты изъяли опасную находку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 августа, в Херсонской области три человека взорвались на российских минах. Все мужчины погибли, работая в поле.

– В Черниговской области легковой автомобиль взорвался на мине, в результате чего погибли двое взрослых. Это были мужчина-патрульный и его жена, двое малолетних детей супругов оказались в больнице.

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