В Херсонской области три человека подорвались на российских минах: все погибли

Во вторник, 29 августа, в Херсонской области три человека подорвались на российских минах. Никто из них не остался в живых.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram. Все трое мужчин погибли, работая в поле.

Так, вблизи села Новопетровка из-за детонации взрывоопасного предмета, оставленного оккупантами, погиб 43-летний тракторист. Во время полевых работ мужчина на тракторе наехал на мину.

Из-за взрыва боеприпаса тркторист получил ранения. На место приехала карета скорой, однако спасти его жизнь не удалось.

Также в поле, близ села Садовое, смертельные ранения получили еще двое мужчин, натолкнувшихся на российские мины. Одному из них было 51 год, а другому 28.

"Помните, что минная опасность на Херсонщине – чрезвычайно высока! Зоной повышенной опасности является побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог, пустыри. Не посещайте эти места, если не уверены, что там работали саперы", – призвал жителей Херсонщины председатель ОВА.

Напомним, что оккупационные вооруженные силы России при отступлении с деоккупированных территорий минируют все – даже детские игрушки, а также используют взрывчатку для скрытого подложения под тела погибших мирных жителей.

Об этих жестоких действиях оккупантов стало известно после операции по разминированию территории Киевской области. Только за один день работы там полицейские смогли обнаружить и обезвредить более двух тысяч боеприпасов.

По словам специалистов, сложнее всего с разминированием на Харьковщине – это дистанционное минирование кассетными боеприпасами кладбищ, пастбищ и сельскохозяйственных угодий, поскольку такие боеприпасы небольшие и их почти не видно. Поэтому работа требует большей концентрации, времени и усилий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине на сегодняшний день заминировано около 200 тыс. кв. км территорий. Для их разминирования необходимы десятилетия. Кроме того, в результате подрыва Каховской дамбы пять областей фактически остались без питьевой воды и страдают от засухи.

The Washington Post назвала Украину "самой заминированной страной в мире". По подсчетам некоторых экспертов, если гуманитарное разминирование будут проводить 500 команд саперов, процесс продлится 757 лет. Длительных, дорогостоящих и опасных операций требует около 30% территорий страны.

Украина получит от партнеров 244 млн долларов на нужды гуманитарного разминирования. Кроме того, будут переданы соответствующие машины и оборудование.

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